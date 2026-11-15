i Patricia Blanco APA-Images / Action Press / gbrci "Riesengroße Dinger" Patricia Blanco übersteht dreistündige Tumor-OP Die Tochter von Roberto Blanco musste sich einer schweren OP unterziehen. Zwei gutartige Tumore wurden der 55-Jährigen entfernt. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Patricia Blanco (55) hat eine dreistündige Operation hinter sich. Der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin wurden dabei zwei gutartige Tumore an der Gebärmutter entfernt. Sie meldete sich danach auf Instagram bei ihren Fans und gab Entwarnung.

"Also: zwei gutartige Tumore. Riesengroße Dinger wurden an der Gebärmutter entfernt", erzählte Patricia in ihrer Instagram-Story. Drei Tage verbrachte sie in der Klinik. Auch eine Eiseninfusion stand noch an, bevor sie nach Hause durfte.

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Wie Promiflash.de berichtet, hatte Patricia vor der OP unter massiven Beschwerden gelitten. "Ich habe immer wahnsinnig viel Blut verloren", schilderte sie. Die Blutungen seien zeitweise so heftig gewesen, dass sie sich kaum stoppen ließen. Zudem habe sie unter Eisenmangel gelitten.

Gute Nachricht nach der OP

Die ausführlichen Untersuchungen brachten aber auch erfreuliche Ergebnisse: Die Ärzte fanden keine Hinweise auf weitere gesundheitliche Probleme. "Ansonsten bin ich kerngesund. Da bin ich auch richtig happy", freute sich Patricia.

Zurück zu Hause wurde die Tochter von Schlagerlegende Roberto Blanco (89) zeitweise von ihren Gefühlen überwältigt. Sie vermisste ihr Pferd und ihren Hund und fühlte sich niedergeschlagen – war aber vor allem erleichtert, die gesundheitlichen Strapazen hinter sich zu haben.

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Neuanfang nach der schweren Zeit

Die Entfernung der Tumore sieht Patricia als Chance für einen Neustart: "Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein." Dass ihre Eierstöcke nicht entfernt werden mussten, kommentierte sie mit Humor und witzelte über das Einfrieren von Eizellen.