i Robert Pattinson mit Daniel Craig. APA-Images / AP / Christophe Ena Schattenseiten der 007-Rolle Pattinson als neuer Bond – Daniel Craig warnt ihn Robert Pattinson ist der neue James Bond. Doch Ex-007 Daniel Craig warnt ihn vor den Schattenseiten der Rolle und gibt ihm einen wichtigen Rat. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 08:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist offiziell: Der ehemalige "Twilight"-Star Robert Pattinson (40) wird der neue James Bond. Der britische Schauspieler tritt damit in die großen Fußstapfen von Daniel Craig (58), der die Kultrolle 15 Jahre lang verkörperte.

Doch die Freude über die Besetzung wird von nachdenklichen Tönen begleitet. Craig hat bittere Worte über seine Zeit als Agent 007 verloren und warnt seinen Nachfolger vor den Schattenseiten der ikonischen Rolle.

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Wie Gala.de berichtet, droht Pattinson möglicherweise dasselbe Schicksal wie seinem Vorgänger. Craig zieht ein ernüchterndes Fazit über sein Leben als James Bond und gibt dem neuen 007 einen wichtigen Rat mit auf den Weg.

"Im Moment würde ich lieber dieses Glas hier zerbrechen und mir die Pulsadern aufschlitzen. Das ist aber auch in Ordnung, denn für den Moment bin ich über die Rolle hinweg und will einfach nur weiterziehen", sagte er 2015 gegenüber "Time Out".

Dann ergänzte er: "Mein Rat an den nächsten James Bond? Sei kein Versager!"

Im nächsten Film "No Time to Die" im Jahr 2021 verkörpert er trotzdem wieder den James Bond und trauert nun vielleicht auch etwas. "Ich werde wahrscheinlich unglaublich verbittert sein, wenn der Nachfolger das Ruder übernimmt", hieß es von seiner Seite 2021 bei "Graham Norton Show".

Trotz Warnung: Viel Zuspruch für Pattinson

Die Hollywood-Reaktionen auf die Besetzung sind dennoch überwiegend positiv. Brad Pitt (62) schwärmt: "Ich finde die Idee großartig. Er ist ein echter Gewinn." Der Superstar bringt sich sogar selbst als Bond-Bösewicht ins Gespräch.

Auch Ralph Fiennes (63), der in den Bond-Filmen den Geheimdienstchef "M" verkörpert, zeigt sich begeistert: "Ich denke, er wird großartig sein." Er betont, dass Pattinson eine andere Ausstrahlung als Craig habe, was für Abwechslung sorgen werde.

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Regisseur Denis Villeneuve (59) soll den nächsten Bond-Film inszenieren. Ob Pattinson trotz Craigs Warnung die Rolle zu seinem persönlichen Erfolg machen kann, wird sich zeigen. Die Fans jedenfalls sind gespannt.