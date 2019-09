Paukenschlag um Herbert Kickl nach Wahl-Klatsche

In der FPÖ soll nach dem Wahldebakel kräftig umgerührt werden. Die beiden Positionen für die Doppelspitze Hofer und Kickl sollen bereits feststehen.

Nachdem aus der FPÖ bereits durchklingt, dass sich die Partei nach dem Stimmverlust von rund zehn Prozent in Opposition begeben wird, wurden am Sonntagabend bereits Postengerüchte rund um Parteichef Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl laut. Und die zeigen, dass man sich auch endgültig von einem Ministerposten für Kickl verabschiedet.Glaubt man den Gerüchten, über die auch der "Kurier" berichtet, soll Herbert Kickl als Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl 2020 antreten. Bisher munkelte man bei dieser Wahl eher mit einem Polit-Comeback von Heinz-Christian Strache, dessen politische Karriere spätestens nach dem Wahlergebnis endgültig vorbei sein dürfte. Kickl soll gleichzeitig auch FPÖ-Klubchef bleiben.Auch für Norbert Hofer soll der Posten bereits feststehen. Er soll auf seinen ehemaligen Platz als dritter Nationalratspräsident zurückkehren. Ins Rennen geführt werden dabei auch gesundheitliche Gründe. Und: Für Philippa Strache soll das Ziel, ins Parlament einziehen zu können, in weiter Ferne zu sein. Aufgrund des schlechten Wahlergebnisses werde ihr der Einzug verwehrt , berichteten mehrere Medien am Sonntagabend.