Paul McCartney ätzt über Songs von George Harrison

Zwischen den „Beatles" Paul McCartney und George Harrison hat es offenbar gekriselt, wenn es um das Thema Songwriting ging.

Das hat jetzt eine neu entdeckte Audio-Aufnahme vom September 1969 ans Licht gebracht. Der britische „Guardian" berichtet, dass es sich hierbei um die Aufnahme eines Meetings der Musiker im Apple Hauptquartier in Savile Row (London) handelte.John Lennon hatte das Treffen auf einem tragbaren Kassettenrekorder aufgezeichnet, um es seinem Kollegen Ringo Starr vorspielen zu können, der sich zum Zeitpunkt des Meetings im Krankenhaus befand. Die Band besprach, dass Lennon, McCartney und Harrison jeweils vier Songs für ein neues Album beisteuern sollten und Starr zwei. McCartney, bislang neben Lennon der Haupt-Songwriter, meinte dann: „Bis zu diesem Album ["Abbey Road"] dachte ich, dass Georges Songs nicht so gut sind." Harrison selbst, der u.a. die "Beatles"-Songs "Here Comes The Sun", "Taxman" oder "While My Guitar Gently Weeps" schrieb, sagte dazu: "Das ist eine Frage des Geschmacks. Bisher scheint es so, dass die Menschen meine Songs mögen."Im vergangenen Juli kam es im Dodgers Stadion von Los Angeles (USA) zu einer kleinen "Beatles"-Reunion, als Paul McCartney seinen Schlagzeuger-Freund Ringo Starr auf die Bühne holte.