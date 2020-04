Hier war Paul Walker glücklich: Tochter teilt Clip

Glück und Lachen ist zur Zeit oft Mangelware. Das dachte sich auch Meadow Walker und schenkte der Welt ein kurzes Video ihres Papas Paul Walker.

... und plötzlich strahlt Paul Walker übers ganze Gesicht

Tochter hilft mit Paul Walkers Geld Kindern

"Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals teile": Meadow Walker war 15 als ihr Papa Paul starb kurz nach ihrem Geburtstag bei einem Autounfall verunglückte. Mit ihr trauerten weltweit Massen von "Fast and Furious"-Fans um den erst 40-Jährigen.2020 ist Meadow inzwischen 21 und macht der Welt ein Geschenk. Ein sehr persönlicher Clip aus Paul Walkers Leben. Ein Zeitpunkt wo er lachte, glücklich war und sich freute.Paul erwartet seine Tochter nicht, als er die Tür öffnet. "Du hast mich fast zu Tode erschreckt", freut er sich, als er erkennt wer da steht. "Alles Gute zum Geburtstag!", wünscht seine Tochter und zaubert ein Lächeln auf das Gesicht ihres Vaters. Dann folgt, was momentan nicht möglich ist. Paul drückt Meadow fest an sich. "Das gibt's nicht! Das gibt's nicht!", ist die Freude riesengroß.Meadow erhält die Erinnerung an ihren Papa mit der Paul Walker Foundation am Leben. Die Stiftung kooperiert zur Zeit mit der Los Angeles Regional Food Bank und organisiert Mahlzeiten für Kinder während der Corona-Krise.Das überwältigende Interesse an Paul Walker ist aber schon lang nicht mehr das, was es einmal war. Deshalb läuft auch die GoFundMe-Kampagne, die Meadow ins Leben gerufen hat, eher schleppend. Am Dienstag hatte sie erst 6.747 Dollar von den angestrebten 50.000 erreicht.