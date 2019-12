2 Überraschungspakete zu "Pavarotti" gewinnen

"Heute" verlost zwei Überraschungspakete mit der Premiumpasta Academia Barilla zum Biopic über Opernlegende Luciano Pavarotti und zwei Soundtracks.

Genie, Entertainer, Superstar: Nach seiner preisgekrönten Dokumentation "The Beatles: Eight Days a Week – the Touring Years" widmet sich Regisseur Ron Howard einer weiteren Musik-Ikone.Luciano Pavarotti, berühmt als "The People's Tenor", nutzte seine Gabe und seine Leidenschaft auch dazu, die Oper aus der elitären Ecke zu holen und einem breiten Publikum nahe zu bringen. Mit seiner Jahrhundertstimme und einzigartigen Ausstrahlung eroberte Pavarotti die Bühnen der Welt und Millionen Herzen im Sturm.In Interviews kommen seine Familie, namhafte Kollegen sowie Fans des Weltstars aus Modena zu Wort: von Bono über José Carreras und Plácido Domingo bis zu Prinzessin Diana. Anhand privater, bislang nie veröffentlichter Aufnahmen zeichnet Ron Howard das intime Porträt eines faszinierenden Mannes und unvergesslichen Ausnahmekünstlers.Das Gewinnspiel ist bis 27. Dezember 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.