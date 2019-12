Pearl Jam rocken am 7. Juli die Wiener Stadthalle

An einem grausigen Wintermorgen kann es keine bessere Nachricht geben, als die, dass Pearl Jam im Sommer nach Wien kommen werden.

Seit knapp 30 Jahren zählen Pearl Jam aus Seattle zu den größten Rockbands des Planeten. Das liegt zum einen an den stets hochwertigen Platten, die man in aller Regelmäßigkeit auf die Menschheit loslässt, zum anderen an der unverkennbaren Stimme von Frontmann Eddie Vedder.2020 macht sich die legendäre Grunge-Kapelle wieder auf große Tournee. Diese führt sie am 7. Juli auch nach Wien. Gemeinsam mit der Vorband White Reaper wird die Stadthalle gerockt.Tickets für das Konzert von Pearl Jam gibt es ab dem 7. Dezember um 11 Uhr auf