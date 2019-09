Pech für Autobesitzer: Pkw wurde schwer beschädigt

Böse Überraschung für einen 42-jährigen Autobesitzer im Bezirk Bruck an der Leitha: Unbekannte Chaoten beschädigten seinen Wagen.

Ärger über einen sinnlosen Vandalenakt in Scharndorf (Bezirk Bruck an der Leitha) am Wochenende: Als ein 42-Jähriger zu seinen Wagen ging, musste er kurz schlucken: Beide Außenspiegel seines Fahrzeuges fehlten, waren abgeschlagen bzw. -getreten worden.



Der 42-Jähriger erstattete Anzeige bei der Polizei. Ob die Sachbeschädigung gezielt dem 42-Jährigem gegolten hat oder einfach wahllos war, ist nicht bekannt. (Lie)