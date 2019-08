Pedale verwechselt, Pkw kracht in Tankstellen-Shop

Ein Lenker aus Belgien verwechselte die Pedale, krachte mit seinem Pkw in einen Tankstellen-Shop. Zum Unfallzeitpunkt waren auch Kunden im Shop.

Da wurde ein Tankstellen-Shop in Sattledt (Bez. Wels-Land) ungewollt zum "Drive-In".Unkonzentriertheit? Black-Out? Was auch immer dazu geführt hat, ein vollbesetzter Wagen eines belgischen Lenkers war Donnerstagfrüh in einen Tankstellen-Shop gekracht. Um exakt 7.11 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein."Das Auto landete direkt im Kassenbereich, wo sich auch Mitarbeiter und Kunden im Shop befanden. Ernsthaft verletzt worden dürfte aber niemand sein. Die Personen standen vielmehr unter Schock", so Gerald Lindinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sattledt gegenüberZum Unfallzeitpunkt saßen fünf Personen, darunter auch Kinder, im Auto. Auch sie sollen unverletzt geblieben sein."Der Lenker erzählte, dass er die Pedale verwechselt habe. Durch den Unfall wurde der Shop ziemlich in Mitleidenschaft gezogen." Das Auto hatte das Fenster und einen Teil der Wandverkleidung durchbrochen.Während die Rettung vor Ort die Leute versorgte, kümmerte sich die Feuerwehr darum, auslaufende Betriebsmittel zu binden.(cru)