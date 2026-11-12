i Nach einer Kosmetikbehandlung zeigt sich Nicola Peltz in einem blauen Zweiteiler, der an OP-Bekleidung erinnert. Instagram.com/nicolapeltzbeckham Mode-Statement oder Fauxpas? Nicola verwirrt Fans mit OP-Outfit nach Facial Nach einer Gesichtsbehandlung präsentierte sich Brooklyn Beckhams Ehefrau auf Instagram in ungewöhnlicher Aufmachung – die Fans sind verwirrt. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 18:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer sagt eigentlich, dass ein Besuch bei der Kosmetikerin nach einem schlichten Funktions-Outfit aussehen muss? Nicola Peltz-Beckham (31) beweist auf Instagram das Gegenteil.

Nach einer Gesichtsbehandlung verwandelte die Schauspielerin und Ehefrau von Brooklyn Beckham den klassischen Praxis-Look kurzerhand in ein echtes Fashion-Statement. Zu dem blauen Zweiteiler im OP-Stil kombinierte sie eine große, knallrote Stepp-Tasche von Chanel, die einen tollen Kontrast bildet.

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Fans ratlos: "Warum als Chirurg gekleidet?"

Über die gecropte OP-Bekleidung sind Fans in den Kommentaren jedoch verwirrt. "Warum gekleidet als Chirurg?", fragt ein Nutzer unter dem Instagram-Post. Die Reaktionen zeigen, dass nicht alle den ungewöhnlichen Look der Promi-Gattin nachvollziehen können.

Nicola Peltz-Beckham ist bekannt dafür, mit ihren Styles immer wieder für Aufsehen zu sorgen – ob auf roten Teppichen oder im Alltag. Diesmal jedoch hat sie mit ihrer Outfit-Wahl offenbar viele überrascht.