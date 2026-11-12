Startseite Unterhaltung Stars
Nach einer Kosmetikbehandlung zeigt sich Nicola Peltz in einem blauen Zweiteiler, der an OP-Bekleidung erinnert.
Nach einer Kosmetikbehandlung zeigt sich Nicola Peltz in einem blauen Zweiteiler, der an OP-Bekleidung erinnert.
Instagram.com/nicolapeltzbeckham
Mode-Statement oder Fauxpas?

Nicola verwirrt Fans mit OP-Outfit nach Facial

Nach einer Gesichtsbehandlung präsentierte sich Brooklyn Beckhams Ehefrau auf Instagram in ungewöhnlicher Aufmachung – die Fans sind verwirrt.
Von Heute Entertainment
12.11.2026, 18:23
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer sagt eigentlich, dass ein Besuch bei der Kosmetikerin nach einem schlichten Funktions-Outfit aussehen muss? Nicola Peltz-Beckham (31) beweist auf Instagram das Gegenteil.

Nach einer Gesichtsbehandlung verwandelte die Schauspielerin und Ehefrau von Brooklyn Beckham den klassischen Praxis-Look kurzerhand in ein echtes Fashion-Statement. Zu dem blauen Zweiteiler im OP-Stil kombinierte sie eine große, knallrote Stepp-Tasche von Chanel, die einen tollen Kontrast bildet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Fans ratlos: "Warum als Chirurg gekleidet?"

Über die gecropte OP-Bekleidung sind Fans in den Kommentaren jedoch verwirrt. "Warum gekleidet als Chirurg?", fragt ein Nutzer unter dem Instagram-Post. Die Reaktionen zeigen, dass nicht alle den ungewöhnlichen Look der Promi-Gattin nachvollziehen können.

Auch interessant

"Der Grinch" wird bei Lush zu deinem Begleiter im Bad
Beauty-OP abgesagt – Klinik wollte voll kassieren
Diese 3 Haarpflege-Mythen können deiner Mähne schaden

Nicola Peltz-Beckham ist bekannt dafür, mit ihren Styles immer wieder für Aufsehen zu sorgen – ob auf roten Teppichen oder im Alltag. Diesmal jedoch hat sie mit ihrer Outfit-Wahl offenbar viele überrascht.

red, 12.11.2026, 18:23
Mehr zum Thema
Nicola Peltz Brooklyn Beckham Beauty Kosmetik
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote