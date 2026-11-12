Nicola verwirrt Fans mit OP-Outfit nach Facial

Wer sagt eigentlich, dass ein Besuch bei der Kosmetikerin nach einem schlichten Funktions-Outfit aussehen muss? Nicola Peltz-Beckham (31) beweist auf Instagram das Gegenteil.
Nach einer Gesichtsbehandlung verwandelte die Schauspielerin und Ehefrau von Brooklyn Beckham den klassischen Praxis-Look kurzerhand in ein echtes Fashion-Statement. Zu dem blauen Zweiteiler im OP-Stil kombinierte sie eine große, knallrote Stepp-Tasche von Chanel, die einen tollen Kontrast bildet.
Über die gecropte OP-Bekleidung sind Fans in den Kommentaren jedoch verwirrt. "Warum gekleidet als Chirurg?", fragt ein Nutzer unter dem Instagram-Post. Die Reaktionen zeigen, dass nicht alle den ungewöhnlichen Look der Promi-Gattin nachvollziehen können.
Nicola Peltz-Beckham ist bekannt dafür, mit ihren Styles immer wieder für Aufsehen zu sorgen – ob auf roten Teppichen oder im Alltag. Diesmal jedoch hat sie mit ihrer Outfit-Wahl offenbar viele überrascht.