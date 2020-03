05.03.2020 5:30 Frauen bekommen 982 €, Männer aber 1.953 € Pension

Frauen erhalten im Schnitt nur die Hälfte der Rente von Männern. Bild: iStock

Alle Menschen sind gleich? Nicht so ganz: Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hat Statistik Austria die auch in Österreich teils erheblichen Ungerechtigkeiten in Zahlen gefasst.