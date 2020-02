26.02.2020 10:57 Pensionist (73) überrascht Einbrecher am Balkon

Ein 73-jähriger Pensionist ertappte einen unbekannten Mann, der über die Balkontüre versuchte, in die Wohnung zu gelangen (Symbolbild). Bild: iStock

Ein Mann versuchte am Montagabend in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf einzubrechen. Er wurde dabei von dem 73-jährigen Bewohner überrascht.