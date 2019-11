Mann (66) mit Gehstock von Trio ausgeraubt

Raubüberfall im Linzer Franckviertel: Mittwochabend wurde ein 66-jähriger Pensionist von drei Jugendlichen überfallen und ausgeraubt. Die Beute: 50 Euro.

Wie der 66-Jährige gegenüber der Polizei schilderte, hatten ihn Mittwochabend drei (vermutlich ausländische) Jugendliche in der Fröbelstraße im Linzer Franckviertel zu Boden gestoßen.Der Mann war mit seinem Gehstock unterwegs gewesen.Als der 66-Jährige hilflos am Boden lag, raubten die Burschen ihm das Geldtascherl. Darin waren 50 Euro.Sie flüchteten erst, als der Mann versuchte, sich zu wehren und mit seinem Gehstock nach ihnen ausholte. Ein Nachbar hörte die verzweifelten Hilferufe des 66-Jährigen, der noch immer am Boden lag. Er brachte den Pensionisten zurück ins Haus.Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Die Polizei ermittelt.