Pensionist wegen Gastherme abgezockt

Josef P. (78) wollte eigentlich nur seinen Durchlauferhitzer reinigen lassen. Stattdessen baute ihm ein Penzinger Installateur ein neues Gerät ein, was ihn letztlich rund 5.000 Euro kostete.

Die Rechnung ist saftig, Josef P. noch immer sauer: Ein Installationsunternehmen verrechnete dem Pensionisten Ende August für einen neuen Durchlauferhitzer rund 5.000 Euro: "Zuerst waren 3.700 Euro vereinbart. Ich hatte nicht so viel Bargeld daheim, also brachten mich die Monteure zur Bank. Dort habe ich dann 10.000 Euro abgehoben. Als wir wieder zu Hause waren, verlangten sie plötzlich 5.000 Euro. Da der Chef drohend schaute und ich Angst bekommen habe, habe ich bezahlt", erzählt der 78-Jährige, der in Penzing wohnt.Besagter Firmenchef sieht dies anders: "Wir haben Herrn P. einen Kostenvoranschlag vorgelegt. Darin ist die endgültige Rechnungssumme festgelegt. Herr P. hat dies akzeptiert", heißt es auf Nachfrage. Der Installateur gibt aber einen Rechnungsfehler zu: "Wir haben Herrn P. daraufhin 600 Euro zurückgezahlt, damit sind alle Ansprüche abgegolten."Der 78-Jährige kontert: "Ich habe nie einen Kostenvoranschlag erhalten. Und meine Hausverwaltung hat gemeint, dass der Einbau eines Durchlauferhitzers nur rund 2.500 Euro kostet."