Pentatonix kommen im März nach Linz

Pentatonix kommen am 18. März 2020 nach Linz in die TipsArena. Bild: zVg

Die fünfköpfige Stimm-Sensation gewann in den USA den TV-Talentwettbewerb "The Sing-Off". Am 18. März sind sie in der TipsArena.