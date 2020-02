Feuer-Perchten verbreiten Angst und Schrecken

Brennende Hörner und Feuerspucker jagten den Besuchern des Perchtenlaufs bei "huma eleven" wohlige Schauer über den Rücken.

Seit einigen Jahren zieht es die Perchten – ein eigentlich alpenländisches Brauchtum – vor Weihnachten auch ins Flachland um Wien. Kein Wunder, schließlich gruseln sich auch in der Bundeshauptstadt Jung und Alt gerne vor den Schauergestalten, der Andrang zu Perchtenläufen ist ungebrochen groß. Besonders spektakulär ging es etwa am Freitag beim Einkaufszentrum "huma eleven" (Wien-Simmering) zu.Die Krampus-Gruppe "Teufels-Legion" aus Hainburg zog dort alle Register: Mit brennenden Hörnern und feuerspuckend rockten die zotteligen Horrorfiguren so richtig ab. Eine-Leserin teilte den Beweismit der Redaktion.