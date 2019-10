Persische Angelina Jolie sitzt im Gefängnis

Instagram-Star Sahar Tabar hatte mit über 50 Schönheitsoperationen versucht, wie ihr Idol Angeline Jolie auszusehen. Nun wurde sie dafür festgenommen.

Die Iranerin Sahar Tabar, die auf Instagram dafür berühmt wurde, weil sie ihr Aussehen durch Schönheitsoperationen drastisch veränderte, ist in Teheran festgenommen und der Blasphemie beschuldigt worden.Wie "BBC" berichtet, wurde die 22-jährige Tabar auf Anordnung eines Gerichts inhaftiert, das sie wegen "kultureller Verbrechen sowie moralischer und sozialer Korruption" verurteilte. Auf Instagram folgten der jungen Frau 26.800 Menschen, nachdem sie Bilder von sich nach angeblich 50 Schönheits-OPs veröffentlichte . Ihr Account wurde mittlerweile gesperrt.Auf den zahlreichen Fotos ist Tabar mit einem ausgemergelten Gesicht, üppigen Lippen und einer hochgezogenen Nase zu sehen. Auf einigen Bildern trägt sie einen Hijab, der ihr Haar leicht enthüllt, und einen Verband an der Nase, wie ihn viele Frauen in Teheran tragen, weil Nasenkorrekturen dort weit verbreitet sind.Die Bilder sind allerdings stark bearbeitet. Auf den meisten sieht Tabar laut ihren Followern wie "eine Zombie-Version" von Angelina Jolie aus.Instagram ist das einzige erlaubte soziale Netzwerk im Iran. Facebook, Twitter und Telegram hingegen sind offiziell verboten.