Pete Doherty schon wieder in Paris verhaftet

Dem britischen Sänger scheinen die Drogen und der Alkohol bei seinem derzeitigen Aufenthalt in Paris nicht sonderlich gut zu tun.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurde Pete Doherty am Samstag in Paris von der Polizei in Gewahrsam genommen. War es beim ersten Mal der Besitz von Kokain, der eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro nach sich zog, so verdankte er den erneuten Arrest einer Schlägerei nach einem Alkoholexzess.Der 40-Jährige soll sich laut seinem Anwalt mit einem anderen, ebenfalls stark alkoholisierten Mann geprügelt haben, der danach Anzeige erstattete. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass man Doherty wegen "Gewalttätigkeiten im Zustand der Trunkenheit" festgenommen hatte.Immer wieder schreibt der Frontmann der Indie-Band The Libertines Negativschlagzeilen wegen seines Suchtverhaltens. Der momentane Aufenthalt im Pariser Vergnügungsviertel Pigalle scheint sich darauf nicht unbedingt positiv auszuwirken.