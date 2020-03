Peter (50) hat einen Alligator als Haustier

Er nennt sich selbst "The Real Austrian Crocodile Dundee": Peter Riener (50) aus Ternberg hat einen Alligator daheim.

"Danger, Crocodiles – No Swimming"! Das steht auf einem großen, gelben Warnschild geschrieben. Dieses hängt auf einer Glastüre im Erdgeschoss im Haus von Peter Riener (50) aus Ternberg (Bez. Steyr-Land). Bei vielen ist er aber besser bekannt als "The Real Austrian Crocodile Dundee".Hinter der Glastüre befindet sich ein sogenannter Sicherheitsraum. Und genau darin lebt der Liebling des 50-Jährigen. Peter Riener hat nämlich einen Alligator als Haustier.-Redakteur Michael Prieschl besuchte das wohl ungewöhnlichste Haustier des Landes. Doch noch bevor es direkt auf Tuchfühlung mit dem Tier kam, folgte eine Belehrung von Riener. "Das muss sein, es ist Vorschrift", erzählt der 50-Jährige. Dabei ist das Terrarium mit Panzerglas und vergitterten Fenstern gesichert.Und dann, nach einigen Minuten, ging es endlich zum Alligator. Dieser entspannte gerade im Wasser, warf aber schon neugierige Blick auf den neuen Besucher.Als Riener seinen "Mitbewohner" aus dem Terrarium nahm, war es aber vorbei mit der Ruhe. Mit einem Pfauchen und weit geöffnetem Maul signalisierte das Krokodil, dass es viel lieber im Wasser geblieben wäre.Doch auch wenn das exotische Tier derzeit "nur" einen Meter groß ist, sind seine scharfen Zähen schon beeindruckend. Er bringt knapp fünf Kilo auf die Waage. Er lebt in einem sechs Quadratmeter großen Terrarium. Ist er nicht im Wasser, wärmt er sich auf der Liegefläche unter der 40 Grad warmen Wärmelampe.Doch wie kommt man eigentlich zu solch ausgefallenem Mitbewohner? Das Tier wurden laut Riener im Zuge einer Drogenrazzia in einem Lokal in Freistadt sichergestellt. "Der Alligator war in einem Maurertrog eingepfercht. Er war abgemagert und befand sich in einem sehr schlechten Zustand", weiß Riener.Da Riener als Tierschützer auf Reptilien und Wildtiere spezialisiert ist, durfte er den Alligator, den er liebevoll AL nennt, dank einer Sondergenehmigung bei sich aufnehmen. "Ich bin fasziniert von diesem Tier, habe in Australien schon einmal auf einer Krokodilfarm gearbeitet. Für mich ging ein Traum in Erfüllung, jetzt auch selbst ein so ein Tier zu haben", ist Riener happy.So einen Alligator zu halten ist alles andere als billig.Die Errichtung des Terrariums verschlang 11.000 Euro. Auf dem Speiseplan stehen in der Regel Hühnchen oder Fisch.Der "Austrian Crocodile Dundee", der zudem auch noch einen Kaiman, 20 Schlangen (eine Python misst über sechs Meter), Vogelspinnen sowie Echsen bei sich beheimatet, ist nebenbei noch viele Stunden als Tierschützer in und rund um Steyr im Einsatz.Sollte der Alligator auch in Zukunft zu Rieners Haustieren zählen, wird er wohl ausbauen müssen. Denn "AL" bringt ausgewachsen rund 350 Kilo auf die Waage und wird knapp vier Meter groß.Dann reicht das aktuelle Terrarium bei weitem nicht mehr aus.