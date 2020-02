Rapp über Alkohol und Schulden: "Gehört dazu"

Im "Heute"-Gespräch erzählt Rapp von seiner Rolle als Pensionist, dem Comeback als App-Moderator und seine neue ORF 2-Sendung.

Peter Rapp über...

"Als wäre es gestern gewesen" heißt Peter Rapps neue Sendung, die am 22.2. um 22.05 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird. "" hat den beliebten TV-Moderator zum Interview gebeten."Ich wollte, dass es eine Archivsendung wird, denn ich bin ja irgendwie ein Archiv, nachdem ich an so vielen Sendungen beteiligt war. Johannes Hoppe ist dabei mein Trüffelschweinchen gewesen, der im Archiv gefunden hat, was ich ihm angesagt habe.""Der ORF wollte ja gleich fünf Sendungen haben. Aber ich habe gemeint 'Schauen wir mal, wie die Sendung ankommt'. Für mich ist das alles ja nicht lebensbedrohend. Denn ich habe mich in meinem Ruhestand ganz gut eingerichtet. Ich bin ja faul!""Ich war neugierig. Und dann habe ich mitbekommen, dass ich dort in einer Art Telefonzelle moderieren soll. Von meiner Arbeitsweise war das so, wie wenn du als Formel 1-Fahrer von einem Ferrari zu einem Dreirad umsteigst.""Mich sprechen auf der Straße alle paar Meter Menschen an. Ich bin ja nicht scheu." Das galt auch als Rapp mit seinem Privatleben wegen Schulden, Alkohol, seinen Ehen und seiner Gesundheit im Mittelpunkt stand. "Das gehört dazu, darüber muss man auch reden können. Als ich nach meinem Herzinfarkt (Anm.: 2013) im Rudolfsspital lag, wollte ich gar keinen Besuch haben. Als Einziger ist da unangemeldet 'Kaiser Palfrader' gekommen. Die alten Damen in den Nebenbetten sind damals fast gestorben vor Begeisterung. Über diesen Besuch habe ich mich echt gefreut!""Wenn ich Talent habe, dann zum Faulsein. Ich schaue mir dann wieder alle 'Friends'-Folgen oder 'Harry Potter'-Filme an oder gehe mit meinem Hund raus. Aber wenn die Sendung am 22.2. gut ankommt, dann können wir innerhalb von 24 Stunden die nächste machen. Material hätten wir für ein ganzes Jahr."