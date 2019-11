Frau (34) ersticht Freund vor Augen ihrer Kinder

In der Nacht auf Sonntag ist es in Petershausen (D) zu einer Bluttat gekommen. Eine 34-Jährige soll ihren Partner mit einem Messer erstochen haben. Ihre Kinder waren offenbar Zeugen.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich das Drama in der Nacht auf Sonntag in Petershausen im Landkreis Dachau.Eine 34-Jährige soll im Streit ihren 27-jährigen Freund getötet haben. Der genaue Hintergrund für die Auseinandersetzung ist vorerst noch völlig unklar.Im Laufe des Streits soll die Frau dann zu einem Messer gegriffen und ihren Freund erstochen haben. Laut "Tag24" sollen ihre drei Kinder Zeugen des Konflikts gewesen sein.Trotz der schnellen Versorgung konnten die Rettungskräfte das Leben des Mannes nicht mehr retten, er verstarb noch an Ort und Stelle.Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen, die Tatwaffe, es soll sich um ein Küchenmesser handeln, wurde sichergestellt.Laut Polizei sichern die Ermittler derzeit noch die Spuren am Tatort, um den genauen Ablauf der Bluttat nachvollziehen zu können.Die Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen, sie soll noch am Sonntag einem dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihre Kinder befindet sich in staatlicher Obhut, berichtet "Tag24".