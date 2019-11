Petra Nemcova (40) hat ein Baby bekommen

Das 40-jährige Model verkündete auf Instagram die Geburt ihres Kindes. Er kam schon in der 34. Woche auf die welt.

Petra Nemcova (49) und ihr Ehemann Benjamin Larretche können ihr Glück kaum fassen: Sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Model verkündete die freudige Nachricht auf Instagram.Sie schrieb: "Es ist ein Bub! Wir haben gestern Freudentränen geweint, als wir unseren kleinen Engel in unserer Familie willkommen heißen konnten."Dazu postete Petra ein Bild, auf dem das kleine Füßchen des Nachwuchses zu sehen ist, das von zwei Händen gehalten wird. Sie fügte hinzu: Er hatte sich dazu entschieden, völlig unerwartet nach 34 Wochen mitten in einer abgelegenen Gegend das Licht der Welt zu erblicken."Der ehemalige "Victoria's Secret"-Engel hat ihrem Liebsten erst Anfang August das Ja-Wort gegeben. Kurze Zeit später teilte Nemcova via Instagram mit, dass sie und ihr Ehemann Eltern werden. Damals schrieb sie: "Unsere Familie wächst und auch mein Bauch. Ich bin so dankbar, dass das Universum uns so schnell mit diesem göttlichen Geschenk gesegnet hat."