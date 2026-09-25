i Das Rennpferd muss einen neuen Namen verpasst bekommen. iStock/ Charles Mann Hitler-Bezug Pferdename "Austrian Painter" sorgt für Eklat in USA Ein Pferd sollte "Austrian Painter" heißen, doch der Jockey Club lehnte ab – wegen möglicher Assoziationen mit Adolf Hitler. Von Sport Heute 25.09.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Rennpferd sorgt in den USA wegen seines ungewöhnlichen Namens für Wirbel. Das Tier mit dem Namen "Austrian Painter" muss umbenannt werden. Der Grund: Die Bezeichnung kann als Anspielung auf Adolf Hitler verstanden werden, der vor seiner politischen Karriere als Maler tätig war.

Beim zuständigen US-Jockey Club war eine formale Beschwerde über den Namen eingegangen. Daraufhin wurde der Fall geprüft. Das Ergebnis: "Austrian Painter" verstößt gegen die geltenden Regeln, da der Name als anstößig verstanden werden könnte.

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Pferd sorgte auch sportlich für Aufsehen

Sportlich hatte das Pferd erst kurz zuvor für positive Schlagzeilen gesorgt. Am Montag gewann "Austrian Painter" bei seinem Debüt auf der Rennbahn Horseshoe Indianapolis gleich sein erstes Rennen. Künftig wird das Rennpferd allerdings unter einem neuen Namen antreten müssen.

Die Registratur hat festgestellt, dass der Name laut Regel 6.F.9.d nicht erlaubt ist. Diese Regel verbietet Namen, die wegen Faktoren wie Hautfarbe, Glauben, Behinderung, Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Rasse, Religion, politischer Einstellung oder sexueller Orientierung als beleidigend oder bedrohlich empfunden werden könnten, hieß es in der Erklärung des Jockey Clubs.

Der Besitzer des Pferdes erklärte laut dem Fachportal "Horse Racing Nation", dass die Familie seiner Frau aus Österreich stammt und er das Pferd nach ihrem Lieblingsmaler Gustav Klimt benannt hat.

Nicht der erste Nazi-Bezug

Wie NTV berichtet, hatte der Besitzer in der Vergangenheit schon Namen vorgeschlagen, die ebenfalls wegen eines Bezugs zu Hitler für Diskussionen sorgten. Darunter war zum Beispiel "My Struggle", also der englische Titel von Hitlers Buch "Mein Kampf". Die Tochter des Besitzers hat jetzt einen harmlosen Namen für den Hengst ausgesucht: "Merrylegs". So heißt auch das Pony im Roman "Black Beauty" von Anna Sewell.

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"Austrian Painter" – auf Deutsch "österreichischer Maler" – wird im Internet als Synonym für den nationalsozialistischen Diktator Adolf Hitler (1889-1945) verwendet, um Filter und Sperren zu umgehen. Bevor Hitler, der in Österreich geboren wurde, in die Politik ging, wollte er eigentlich Maler oder Künstler werden.