Pflege mit Matura: Zweiter Standort ist jetzt fixiert

Neben der HLW Seegasse wird auch die BAfEP Patrizigasse an dem Schulversuch "Pflegeausbildung mit Matura" teilnehmen.

Nachdem das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung am Dienstag den Start von zehn Schulversuchen für Pflegeberufe bekanntgegeben hat, haben der Fonds Soziales Wien und die Bildungsdirektion Wien am Mittwoch einen zusätzlichen Standort für Wien ankündigen. Dies ist bereits entsprechend mit dem Bildungsministerium akkordiert worden.Die Bundesanstalt für Elementarpädagogik Patrizigasse (Floridsdorf) wird zusätzlich zur Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Seegasse im Alsergrund die Pflegeausbildung mit Matura anbieten. Mit diesem zweiten Standort in Wien-Floridsdorf werden damit österreichweit insgesamt elf Standorte für Schulversuche mit Pflegeausbildung geschaffen. Alle starten mit dem kommenden Schuljahr 2020/21.Bei beiden Schulversuchen für Pflegeassistenzberufe in Wien (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Seegasse im Alsergrund, Bundesanstalt für Elementarpädagogik Patrizigasse in Floridsdorf) werden alle pflegerischen Lehrinhalte von der AWZ Soziales Wien GmbH organisiert und durchgeführt. Die AWZ Soziales Wien GmbH ist die größte Ausbildnerin Österreichs im Bereich der Pflegeassistenzberufe und eine Tochtergesellschaft des Fonds Soziales Wien (FSW), des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) und der Stadt Wien.