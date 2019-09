Alkolenkerin (38) verliert Kontrolle, kracht in Auto

Die 38-Jährige kollidierte mit einem Peugeot, blieb bei dem Unfall aber unverletzt. Bild: Zoom.Tirol

Bei einem Verkehrsunfall in Pfunds (Bezirk Landeck) sind am Samstag zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 38-Jährige war in den Gegenverkehr geraten, sie war alkoholisiert.