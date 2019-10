Fan-Aufschrei bei Phil Collins' Bühnensturz

Bei seiner "Not Dead Yet"-Tour muss Phil Collins (68) oft sitzen. Ausgerechnet dabei stürzte er mitsamt seinem Sessel. Das Publikum schrie entsetzt auf.

Fast 50 Jahre im Geschäft, Fans von Beyonce bis Adele und über 280 Millionen verkaufte Platten: Phil Collins ist zwar schon 68, begeistert aber seine Fans live noch immer.Konzerte zu spielen ist für den "In the Air Tonight"-Star nicht mehr einfach. Meist sitzt der Star dabei, weil er es nicht mehr schafft, so lange zu stehen.Im Juni 2017 stürzte Phil Collins auf dem Weg aufs Klo schwer, krachte mit dem Kopf auf eine Sessel und lag anschließend ob seiner Verletzungen im Spital.Vielleicht heißt deshalb seine Tour mit der er auch in Wien war "Not Dead Yet" (Noch nicht tot). In Savannah in North Carolina schockte Collins am Sonntag seine Fans, die natürlich sahen, dass er nicht mehr der agilste ist. Phil tourt mit seinem Sohn Nicholas, der an den Drums sitzt. Als er zu einem Schlagzeug-Solo ansetzte, nutzte Phil die Gesangspause und ließ sich in seinen Sessel plumpsen. Der Stuhl stürzte nach hinten um, Collins stürzte mit zu Boden.Aus dem Publikum kam ein kollektiver Aufschrei. Collins blieb hilflos am Rücken liegen. Schon wenige Sekunden später lief ein Bühnenarbeiter zu Hilfe, wie TMZ in seinem Video zeigt.Collins beendete das Konzert im Spectrum Center in Charlotte nachdem ihm aufgeholfen worden war.