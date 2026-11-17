i Phil Collins bei seiner Rede in der Rock & Roll Hall of Fame. REUTERS/Mario Anzuoni Comeback-Hoffnung Phil Collins rührt Fans mit Tränen-Auftritt Bei der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame sprach der 74-Jährige emotional über seine Gesundheit und machte Fans neue Hoffnung. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Moment, der Musikfans auf der ganzen Welt berührte: Phil Collins (74) wurde am Samstagabend im Peacock Theater in Los Angeles in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Der britische Superstar erschien mit seinen Kindern Lily, Joely und Nicholas an seiner Seite.

Der 74-jährige Sänger und Schlagzeuger kämpft seit Jahren mit schweren Gesundheitsproblemen. Bei der Zeremonie sprach er offen über seine Situation und brachte viele Anwesende zu Tränen.

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Collins macht Hoffnung auf Bühnen-Comeback

Wie "Bild" berichtet, schürt Collins mit seinen Aussagen Hoffnung auf ein mögliches Comeback. Seine einzigartige Doppelkarriere als Schlagzeuger und Popsänger wurde bei der Ehrung besonders gewürdigt.

Collins wurde bereits in den 1980er-Jahren zum Weltstar. Seine Hits wie "In the Air Tonight" und "Against All Odds" sind bis heute unvergessen. Mit Genesis und als Solokünstler verkaufte er weltweit über 150 Millionen Alben.

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Familie steht hinter ihm

Neben Collins wurden auch Billy Idol, Iron Maiden, Sade und Joy Division in die legendäre Ruhmeshalle aufgenommen. Für Collins war es bereits die zweite Aufnahme - 2010 wurde er schon mit Genesis geehrt.