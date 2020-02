DJ Phil Praise holt sich Anna Chiara ins Bett

Der Schweizer Musiker hat zu seinem neuen Song "Wenn ich spring" ein Musikvideo mit Anna Chiara veröffentlicht.

Bei seinem Auftritt am Donauinselfest 2019 begeisterte der junge DJ mit seinem Set nicht nur das Publikum, sondern auch das heimische Produzenten-Duo Darius & Finlay sowie Producer Nikodem Milewski, der schon mit Felix Jaehn, Robin Schulz oder Möwe zusammengearbeitet hat.Auf Universal Music Austria veröffentlichte Phil Praise nun seinen Song "Wenn ich spring" und stellte dazu außerdem ein Musikvideo auf YouTube. In dem Clip spielt-Feldreporterin Anna Chiara die weibliche Hauptrolle. Sie liegt zwischen weißen Laken, steht lasziv unter der Dusche und am Ende des Videos steht sie mit dem Musiker auf der beeindruckenden Stufe ins Nichts am Dachstein-Massiv. Sie bewegt dazu immer ihre Lippen zum Text, als würde sie mitsingen.Der junge DJ aus der Schweiz steht erst am Anfang seiner Karriere, die aber mit dem Song "Wenn ich spring" einen tollen Start genommen hat.