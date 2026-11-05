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Laura Maria Rypa mit Ex-Freund Pietro Lombardi.
Laura Maria Rypa mit Ex-Freund Pietro Lombardi.
IMAGO/Gartner
Getrennt, aber innig

Pietro & Ex-Laura teilen sich ein Bett im Urlaub

Der DSDS-Star und seine Ex-Verlobte machen mit ihren Söhnen gemeinsam Urlaub auf Mauritius. Im Hotelzimmer gibt es einen frechen Schlagabtausch.
Von Heute Entertainment
05.11.2026, 13:25
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Pietro Lombardi (34) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) gönnen sich mit ihren gemeinsamen Söhnen Leano und Amelio einen Familienurlaub auf Mauritius. Obwohl die beiden seit August 2025 getrennt sind, teilen sie sich offenbar sogar ein Schlafzimmer.

In einem Instagram-Video zeigt der Sänger, wie er es sich im Bett seiner Ex gemütlich gemacht hat. "Warum bist du eigentlich in meinem Bett? Was machst du hier?", will Laura von ihm wissen. Dann wird es frech: "Sag doch, dass du mich vermisst", fordert sie ihren Ex auf.

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Doch Pietro kontert laut RTL.de trocken: "Aber mehr will ich dich auch nicht haben." Der kleine Schlagabtausch geht weiter – der Sänger vergleicht Lauras Gesichtsausdruck sogar mit "Chucky", der gruseligen Mörderpuppe aus den Horrorfilmen.

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Liebes-Comeback möglich?

Dass Pietro und Laura gemeinsam verreisen, ist kein Geheimnis. Bereits vor dem Mauritius-Urlaub hatte der Sänger in seinem Podcast "Patchwork Boys" erzählt, dass sie sich auf der Reise ein Schlafzimmer teilen würden.

Mit ihren gemeinsamen Söhnen Leano und Amelio bleiben die Ex-Verlobten eng verbunden. Und wie der kleine Schlagabtausch zeigt, haben Pietro und Laura ihren Humor im Umgang miteinander offenbar nicht verloren.

red, 05.11.2026, 13:25
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