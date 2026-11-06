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Fans rätseln weiter

Pietro und Laura kuscheln plötzlich im Mauritius-Urlaub

Pietro Lombardi legt sich im Familienurlaub einfach zu seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa ins Bett. Die Reaktion ist zum Schmunzeln.
Von Heute Entertainment
06.11.2026, 18:00
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Pietro Lombardi (34) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) sorgen erneut für Liebes-Spekulationen. Die beiden verbringen mit ihren Söhnen Leano und Amelio einen gemeinsamen Familienurlaub auf Mauritius – und teilen sich dabei offenbar sogar ein Schlafzimmer.

Schon im Urlaubsflieger zeigten sich die beiden auffällig vertraut. Nun legen sie aber noch eine Schippe drauf: In seiner Instagram-Story zeigt Pietro, wie er es sich im Bett seiner Ex gemütlich gemacht hat.

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"Warum bist du eigentlich in meinem Bett? Was machst du hier? Der hat ein eigenes Bett dahinten", will Laura von ihm wissen, wie RTL.de berichtet. Dann wird sie frech: "Sag doch, dass du mich vermisst."

WhatsApp-Nachrichten enthüllt

Doch statt sich aus dem Staub zu machen, hat der Sänger gleich eine Erklärung parat: Laura habe ihn per WhatsApp zu sich gerufen. "Komm drei Minuten rüber", habe sie geschrieben. Pietro kontert trocken: "Aber mehr will ich dich auch nicht haben."

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Im August 2025 hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. Trotzdem verbringen sie mit ihren gemeinsamen Söhnen weiterhin Zeit als Familie. Pietro hatte zuletzt in einem Podcast verraten, dass er emotional noch an Laura hänge – Single sei er trotzdem.

Necken können sie sich noch immer

Wer hier wen vermisst, bleibt wohl ihr kleines Geheimnis. Eins ist jedenfalls klar: Necken können sich die beiden immer noch bestens.

red, 06.11.2026, 18:00
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