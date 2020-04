"Ich hab geblutet": Alessio bewarf Pietro mit Stein

Der vierjährige Alessio machte mit Papa Pietro einen Ausflug. Dabei kam es zu einem blutigen Unfall.

"Es ist ein Riss im Ohr"

Am Ostermontag war es endlich soweit: Pietro durfte wieder seinen Sohn Alessio sehen. Davor hatte er den Vierjährigen wegen der Corona-Krise nur via Videochat gesehen.Doch das Wiedersehen verlief etwas anders als geplant. Bei einem Spaziergang kam es nämlich zu einem blutigen Unfall, wie er nun in seiner Instagram-Story verriet. Nach einer kleinen Fahrradtour warfen die beiden ein paar Steine in den Rhein. "Ich stand hinter Alessio und er hat den Stein geworfen aber zu spät losgelassen. Er hat sich komplett gedreht um die eigene Achse. Und wo ist der Stein gelandet? Hier", erzählt Pietro und zeigt dabei auf sein linkes Ohr."Ich hab geblutet, das war abnormal, das ist runtergelaufen! Alessio hat mich ausgeknockt. Es ist ein Riss im Ohr", berichtet er weiter. Weil er kein Taschentuch dabei hatte, musste er sich das Blut mit seinem Shirt abwischen. "Es war schon sehr heftig. Es hat sich kurz alles ein bisschen gedreht", verrät er.Doch böse war er Alessio nicht – im Gegenteil: "Ich habe so lachen müssen. (...) Wenn du zwei Chaoten zusammen rauslässt, kann nur sowas dabei rauskommen. Ich würde mal sagen: Papa-Sohn-Liebe!", lacht der Sänger.Dennoch ist Pietro froh, dass es keine Hater waren. "Ganz ehrlich, der hätte eine Faust bekommen ... nein Spaß beiseite", grinst der Musiker.