Pietro hat die Haare schön: Er ist jetzt blond

Überraschung! Ex-"DSDS"-Sieger Pietro Lombardi war beim Friseur und hat sich die Haare gefärbt.

Kaum haben die ersten Friseursalons wieder geöffnet, rennt Pietro Lombardi direkt zum Haareschneider seines Vertrauens. Doch diesmal ließ er sich nicht nur die Haare schneiden, sondern auch färben, wie seine neue Instagram-Story beweist.Der Clip zeigt, wie der Ex-"DSDS"-Sieger mit Maske beim Friseur sitzt. Seine Haare sind BLOND. "Leute was passiert hier? Haare sind gefärbt, Dashi was passiert mit meinen Haaren?", fragt Pietro seinen Frisör. "So Leute, schaut's euch an. Ich war gerade beim Friseur und habe ein bisschen was verändert!", so der 27-Jährige.Kurz darauf teilte er einen weiteren Clip von sich. Diesmal sitzt Pietro im Auto, seine Maske hat er inzwischen abgelegt. "sehr sehr zufrieden Bruder !!", stellt der Sänger fest. Ob seine Fans die neue Frisur auch so toll finden?