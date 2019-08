Wette verloren! So blond ist Pietro Lombardi jetzt

Der 26-jährige Sänger präsentiert sich seinen Instagram-Fans komplett erblondet.

"Es ist passiert", schreibt Pietro zu einem Foto, auf dem er mit seiner neuen, wasserstoffblonden Frisur zu sehen ist. "Wer Wetten verliert, muss sie auch einlösen können".Der sympathische DSDS-Sieger hat also eine Wette verloren und musste sich deswegen das Haupthaar blondieren. Um welche Art von Wette es sich dabei gehandelt hat, lässt Pietro allerdings offen."Ich finds gar nicht mal so schlecht", freut er sich über die Typveränderung. Andere Promis wie zum Beispiel Jana Ina Zarrella sind da nicht ganz so überzeugt. "Es ist tatsächlich nicht schlecht. Es ist grauenvoll", schreibt die Moderatorin in die Kommentare.(baf )