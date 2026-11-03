i Pietro Lombardi IMAGO/Oliver Langel "Mir geht’s einfach gut" Geld-Hammer! Pietro Lombardi lässt alle staunen Der DSDS-Star verriet im Podcast, wie viel Rente er bekommen würde – deutlich mehr als sein Jury-Kollege. Er habe "richtig viel eingezahlt". Von Heute Entertainment 03.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem Bushido kürzlich seine Rentenansprüche öffentlich gemacht hat, zieht nun auch Pietro Lombardi nach. Der 34-Jährige sprach in seinem Podcast mit Oliver Pocher über seine finanzielle Absicherung im Alter.

Dabei kam eine überraschende Summe zum Vorschein: Der Sänger hätte ab dem Rentenalter Anspruch auf rund 2.700 Euro brutto monatlich. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was Bushido erwarten kann – der Rapper kommt auf nur 1.050 Euro.

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Wie Raptastisch.net berichtet, erklärte Lombardi im Gespräch mit Pocher stolz: "Ich hab richtig viel reingeblättert. Richtig viel." Er habe 16 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt.

Pocher staunt über hohe Summe

Oliver Pocher zeigte sich im Podcast sichtlich überrascht von Pietros Rentenbescheid. "Was ist denn das für ein Rentensystem? Wie viel hast du denn da eingezahlt?", fragte der Comedian verwundert.

Im Gegensatz zu Pietro steht Pocher selbst deutlich schlechter da: Sein Rentenanspruch liegt bei nur 336 Euro. Er habe nach seiner Zeit beim Musiksender VIVA immer freiberuflich gearbeitet und nicht weiter eingezahlt.

Lombardi sorgt vor

Pietro begründete seine hohen Einzahlungen damit, dass er sich nicht allein auf private Einnahmen verlassen wolle. "Der Unterschied zwischen dir und mir ist, du bist einfach überreich und mir geht’s einfach gut", sagte er zu Pocher.

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Bushido hingegen hatte während seiner Musikkarriere nur zeitweise in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt und sich größtenteils privat abgesichert. Der 48-Jährige ging Anfang des Jahres offiziell in Rap-Rente.