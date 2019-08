Macarena - So klingt Pietro Lombardis Sommerhit

Kein Sommer ohne neuen Sommerhit von Pietro Lombardi. Heuer ist der DSDS-Gewinner mit "Macarena" am Start.

2017 katapulierte er sich gemeinsam mit Kay One und dem Song "Senorita" an die Spitzen der Charts, letztes Jahr trällerte er sehr erfolgreich "Phänomenal" und heuer will es Pietro Lombardi (26) nach "Bella Donna" mit "Macarena" wissen. Der Titel hat allerdings nicht mit dem gleichnamigen Welthit von Los Del Rios aus dem Jahr 1993 zu tun.Nach wenigen Stunden online zählt das Video zum Song, der zugegebener Weise stylistisch und inhaltlich an seine Vorgänger anschließt, auf YouTube bereits fast eine halbe Million Klicks. Der Erfolg ist als praktisch vorprogrammiert.Am 16. Mai tritt der sympathische Sänger im Wiener Gasometer auf, einen Tag später dürfen die Fans auf den Grazer Kasematten die Songs von ihm abfeiern. (baf )