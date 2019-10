Pietro: "Es fühlt sich so richtig an wie bei Sarah"

Seit einigen Wochen wird Pietro Lombardi mit der "Love Island"-Kandidatin Melisssa in Verbindung gebracht.

Der 27-jährige Sänger soll sich mächtig in das TV-Sternchen verknallt haben. Daraus macht Pietro auch gar kein Geheimnis und hat mit der jungen Dame auch schon Kontakt aufgenommen.Wie ernst es dem Popstar mit Melissa tatsächlich ist (24), hat er jetzt gegenüber der "Bild" ausgeplaudert: "Ich war, als ich Sarah kennengelernt habe, noch sehr jung. Es ist jetzt ein anderes Gefühl, aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Genau wie bei Sarah damals".Vergleichen will er eine neue Frau an seiner Seite aber nicht mit Sarah: "Sarah war meine erste große Liebe. Und da mach ich ja keine Vergleiche, weil ich jetzt 27 bin. Damals war ich 17. Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann muss es was Ernstes sein. Grundsätzlich ist alles vorstellbar, auf jeden Fall bin ich bereit".Laut eigener Aussage hat Pietro von seiner ehemaligen Ehefrau den Segen für die neue Beziehung erhalten: "Ich bin ganz ehrlich, natürlich redet man darüber. Sarah wusste auch von den Frauen, die ich davor kennengelernt habe. Und auch sie sagt, dass sie gut zu mir passen könnte".Klingt auf jeden Fall nach Verliebtsein. Seit der Trennung von Sarah im Jahr 2016 ist Pietro schon Single und leidet nach eigener Aussage auch darunter. Bleibt zu hoffen, dass es diesmal für den "DSDS"-Juror mit der Liebe klappt.