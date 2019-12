Hier singt Pietro mit Deutsch-Rapper Dardan

Der ehemalige "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi meldet sich mit einem neuen Song zurück.

Über ein halbes Jahr nach "Phänomen" gibt es endlich wieder neue Musik von Pietro Lombardi: Der Song, den er gemeinsam mit Deutschrapper Dardan aufgenommen heißt "Standort" und ist ab sofort auf Spotify, YouTube und Co verfügbar.In dem Lied geht es um eine Frau, zu der sie schon länger keinen Kontakt haben, aber unbedingt wieder sehen wollen. "Sende mir deinen Standort, ich bin wieder high, es ist lange her, aber ich fühle mich allein. Sende mir deinen Standort, ich bin gleich da", lautet der Refrain.Die Fans des ehemaligen "DSDS"-Siegers zeigen sich begeistert über den neuen Track. "Echt was geiles auf die Beine gestellt Jungs! Weiter so", meint etwa ein Hörer. "Pietro Lombardi ist einfach der beste !!! Ehrenmann", kommentiert ein anderer Fan das Video.