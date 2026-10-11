i Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa IMAGO/Revierfoto Nach Trennung von Laura "Richtig dumm"! Pietro möchte sich nie wieder verloben Der DSDS-Star erklärt im Podcast, warum er sich nie wieder verloben will – eine Hochzeit schließt er aber nicht aus. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 17:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pietro Lombardi (34) hat mit dem Thema Verlobung endgültig abgeschlossen. Im Sommer 2025 trennte sich der Sänger von seiner langjährigen Verlobten Laura Maria Rypa (30), mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

Direkt heiraten statt verloben

In der aktuellen Folge des Podcasts "Patchwork Boys" plauderte der DSDS-Star mit Oliver Pocher (48) über seine Beziehungsvergangenheit. Dabei stellte er klar: Eine weitere Verlobung wird es für ihn nicht geben.

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Wie es bei bunte.de heißt, kam sich der 34-Jährige wegen der Verlobung mit Laura Maria im Nachhinein "richtig dumm" vor. Stattdessen wolle er beim nächsten Mal die Verlobung einfach überspringen und direkt heiraten.

Pragmatischer Blick auf die Ehe

Als Pocher anmerkte, dass auf eine Verlobung traditionell innerhalb eines Jahres die Hochzeit folgen sollte, antwortete Pietro gewohnt pragmatisch: "Ein Jahr? Dann passt es ja. Dann sind wir theoretisch nicht mehr verlobt."

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Die Beziehung zwischen Pietro und Laura Maria war eine regelrechte Achterbahnfahrt. Das Paar hatte sich zwischenzeitlich mehrfach getrennt und erst nach Pausen wieder zusammengefunden. Eine Verlobung dieser Art soll es in Pietros Leben nicht mehr geben – eine Hochzeit aber schon.