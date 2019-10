Pietro Lombardi schwärmt von Melissa (24)

Sänger Pietro Lombardi und "Love Island"-Kandidatin Melissa lernen sich gerade kennen. Und die beiden (Noch-)Singles sind offenbar schwer verliebt.

Schon während Melissa bei "Love Island" teilnahm, wurde sie von Pietro Lombardi umgarnt. Anfangs tat er das noch im Netz und dann mit einer persönlichen Videobotschaft.Nach der Kuppelshow haben sich die beiden Singles aber bereits getroffen. Seinen Followern gibt der Sänger nun ein Update, wie es mit ihm und der Beauty so läuft.Und der DSDS-Sieger von 2011 kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Immer wenn er über Melissa spricht, setzt der 27-Jährige ein breites Grinsen auf."Ich kann euch nur sagen: Wir lernen uns immer noch kennen. Wir lassen uns da keinen Druck machen. Wir haben keine Eile", erklärt er in seiner Instagram-Story.Und was hält Melissa von Pietro Lombardi? Auch die 24-Jährige scheint von dem Sänger ziemlich begeistert zu sein.Auf die Fan-Frage, welche Eigenschaften sie an ihrem Verehrer am meisten schätzt, antwortet sie: "Seine Ehrlichkeit, seinen Humor und er ist sehr aufmerksam."