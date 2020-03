Pietro Lombardi gibt ein "Corona Couch Concert"

Mehrere deutsche Promis singen ab 19 Uhr live aus ihrem Wohnzimmer.

Wer schon immer wissen wollte, wie Pietro Lombardi eigentlich privat wohnt, bekommt heute die Gelegenheit. Ab 19 Uhr singt er live aus seinem Wohnzimmer auf RTL.de. Das Event nennt sich "Corona Couch Concert".Weitere Konzerte gibt es von Giovanni Zarella, Fragma, die Ex-Boyband East 17, Kay One, 90er-Chartstürmer Haddaway ("What is Love") und Mr. President. Ob der "DSDS"-Juror Songs aus seinem neuen Album präsentieren wird, ist nicht bekannt."Alle unsere Künstler müssen im Moment auch zuhause bleiben und da wir bei uns so ein breites Portfolio an Musikern von Schlager bis Elektro und von Pop bis HipHop haben, liegt es doch nahe, dass wir einige dieser Künstler zu unseren Leuten nach Hause bringen. Wenn es den Leuten gefällt, können wir uns sogar vorstellen, zusammen damit in Serie gehen", erklärt Initiator Manuel Pielka von "MPM Music".