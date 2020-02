Pietro musste sich bei DSDS-Recall übergeben

Die Castings sind um, jetzt geht es ans Eingemachte bei "Deutschland sucht den Superstar". Für Pietro alles ein bisschen zu viel.

"Richtig viel rausgekommen"

Noch 126 Kandidaten sind im Rennen. In Sölden sollte am Samstag weiter aussortiert werden. Doch Jurymitglied Pietro Lombardi scheint die Höhenluft der österreichischen Alpen nicht gut zu tun. Zwischen zwei Gesangsgruppen ruft Pietro, "macht ohne mich weiter", und verschwindet aus dem Raum.Sein Mentor Dieter Bohlen scheint besorgt und schaut durchs Fenster nach draußen: "Kotzt der etwa?" Und tatsächlich erklärt der ehemalige DSDS-Gewinner, dass er sich übergeben musste: "Ich bin ja eigentlich keine Memme, aber mir ist total schlecht."Der Poptitan, Dieter, zieht deshalb auch gleich seine Jacke an und geht nach draußen, um zu sehen wie es seinem Schützling geht. Der scheint wieder besser gelaunt zu sein und berichtet: "Richtig viel rausgekommen." Zumindest lag ihm dann nichts mehr im Magen. Das Vorsingen konnte also reibungslos weitergehen.