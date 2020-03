Pink bastelt mit ihren Kids am Quarantäne-Plan

Die Pop-Sängerin gibt auf Social Media Einblick in ihren "neuen" Alltag: Dabei bringt sich auch Tochter Willow voll ein.

Neuer Alltag im Haus von Pink

Vorbildhafte Maßnahmen

Wie in vielen anderen Familien hat sich auch der Alltag der US-Sängerin Pink (40) drastisch verändert. Die Quarantäne-Bestimmungen aufgrund des Corona-Risikos erfordern eine komplette Umstrukturierung des Zusammenlebens. Ein bunter Stundenplan hängt ab sofort an ihrer Küchenwand der Künstlerin. "Ein guter Freund hat mich auf die Idee gebracht", erklärt die Musikerin in einem Instagram-Video.Pink habe gemeinsam mit ihren Kindern Willow Sage (8) und Jameson Moon (3) an der neuen Einteilung gebastelt, erzählt sie in ihrem Instagram-Beitrag. Mit Erfolg: Ihre Kids seien davon ganz begeistert.Im Haus der Pop-Sängerin beginnt der Tag mit einem Morgenspaziergang oder mit Yoga. Danach klemmt sich Willow hinter ihre Schulbücher ("academic time"), anschließend genießen sie und ihr kleiner Bruder Jameson eine Spielpause.Aber auch Aufgaben im Haushalt werden von der Tochter übernommen: "Heute hat Willow gesaugt", berichtet die stolze Mama den Followern. Nach dem Mittagessen und einem weiteren Spaziergang mit Papa Corey Hart (44) freut sich die bunte Familie besonders darauf, bei guter TV-Unterhaltung abends die Füße hochzulegen. Eine Belohnung für alle Mitglieder.Sie schließt ihren Videoclip mit der Aufforderung, vorerst auf Distanz zu gehen, damit der Coronavirus so wenig Chance wie möglich hat, sich weiter zu verbreiten. "Wenn ihr zu Hause bleiben könnt, bleibt zu Hause", rät die Sängerin. "Ich liebe euch alle, gemeinsam schaffen wir das". Ob Pink oder ihre Familie sich mit dem Virus infiziert haben, ist nicht bekannt. Trotzdem oder gerade deswegen halten sie sich vorbildhaft an die Sicherheitsmaßnahmen.