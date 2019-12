Welcher Star überrascht Fans mit Kurzhaarfrisur?

Die Popsängerin Pink zeigt sich auf Instagram mit einem sehr, sehr kurzen Haarschnitt.

Gut sichtbar hält sie die blonden Haarbüschel in die Kamera, von denen sie sich getrennt hat. "Loslassen", war alles, was die 40-Jährige daneben schrieb.Ihr frecher Kurzhaarlook löste begeisterte Reaktionen unter ihren prominenten Followern aus. "Nichts fühlt sich befreiender an", schwärmte Kate Hudson, die sich in der Vergangenheit ebenfalls von ihrer Mähne getrennt hatte. Auch Selma Blair nahm einst selbst den Rasierer in die Hand und freute sich deshalb diebisch über Pinks neuen Look. "Zwillinge!", erklärte sie begeistert.Und wie reagierte Pinks Schatz Carey Hart auf die gewagte Tat seiner Frau? "Ich liebe es!!", versicherte der Motocrossfahrer, mit dem die Musikerin zwei Kinder großzieht. Gut möglich, dass die 'Try'-Interpretin mit ihrem Haarschnitt den Beginn eines neuen Lebensabschnitts markieren will. So enthüllte sie kürzlich, dass sie nächstes Jahr eine Auszeit von der Musik einlegen will, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.