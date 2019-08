Vor 1 h Piryanka Chopra wird auf Netflix zur Superheldin

Nach ihrer Hochzeit mit Nick Jonas geht es für die Schauspielerin zurück ans Set. Sie ergatterte eine Rolle in Robert Rodriguez' "We Can Be Heroes".

Bei Marvel oder DC steigt Priyanka Chopra zwar nicht ein, wird demnächst aber in einem familienfreundlichen Superheldenfilm zu sehen sein, den Robert Rodriguez ("Sin City") für Netflix schreibt und inszeniert.



"We Can Be Heroes" heißt der Streifen, in dem Helden der Erde von Aliens gekidnappt werden. Die Kinder der Entführten müssen daraufhin für ihre Erziehungsberechtigten einspringen, die Außerirdischen stoppen und natürlich die Welt retten.



Welche Rolle Priyanka Chopra übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Vermutlich verkörpert die indische Aktrice aber eine Superhelden-Mama. Unter anderem wird auch Boyd Holbrook ("Narcos", "Logan") in "We Can Be Heroes" zu sehen sein. Der Starttermin wird erst bekanntgegeben.



(lfd)