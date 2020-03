Pistolen-Mann überfällt um 3.30 Uhr Tankstelle

Schock für eine Tankstellen-Mitarbeiterin um halb vier in der Früh. Ein bewaffneter Mann stürmte in den Shop, verlangte Geld.

Täter sprach oberösterreichischen Dialekt

Es war schon eine eher ungewöhnliche Zeit für einen Überfall. Der bislang unbekannte Täter betrat am Montag gegen 3.30 Uhr den Shop der BP-Tankstelle in der Wildbergstraße in Linz.Dort zwang der mit Kapuze und Wollschal maskierte Mann die 34-jährige Angestellte aus Linz zur Herausgabe von Geld. Um seine Forderung zu untermauern, bedrohte er die Frau mit einer auffälligen Pistole. Der Lauf der Waffe hatte eine goldene Umrandung.Die Frau gab dem Täter einen kleinen Geldbetrag, dann flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Reindlstraße.Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.Mann, ca. 170 bis 175 cm groß, hagere Statur, heller Typ, schwarze Jeans, dunkler Kapuzenpullover, schwarzer Wollschal über Mund und Nasenpartie gezogen, sprach oberösterreichischen Dialekt, bewaffnet mit schwarzer