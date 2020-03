Florianis mussten zwei Pkw in Klosterneuburg bergen

Zu zwei Pkw-Bergungen musste die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg am Sonntagabend ausrücken.

Gleich zwei Mal musste die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg am gestrigen Sonntagabend zu Fahrzeug-Bergungen ausrücken.Gegen 18.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Polizei gerufen, um einen fahrerlosen Pkw, der in der Mitte der Donaustraße stand, abtransportieren. Noch während die Feuerwehr am Weg zum Einsatzort war, kam der vermisste Lenker zum Ort des Geschehens zurück. Er hatte das Auto neben der Fahrbahn geparkt. Vermutlich durch ein technisches Gebrechen löste sich die Handbremse und so rollte der Wagen auf die Fahrbahn. Das Auto konnte schnell wieder von der Fahrbahn gebracht werden.Um 21.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte erneut wegen eines Pkw ausrücken und ein Fahrzeug bergen. Ein Lenker hatte aus ungeklärter Ursache auf der Höhenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, aber das Fahrzeug stark beschädigt. Das Fahrzeug konnte mit einem Kran aus dem Straßengraben geborgen werden. Nach einer Stunde war die Fahrbahn wieder frei.