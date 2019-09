Pkw-Crash am Rennweg - Person leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag in der Früh am Wiener Rennweg. Dabei erlitt eine Person leichte Verletzungen. Zu einer Verkehrsbehinderung kam es nicht.

Am Freitag in der Früh kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos am Rennweg in Wien-Landstraße. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.



Den Unfall konnten zwei "Heute"-Leserreporter mitverfolgen und berichteten von einem Totalschaden bei einem der beiden Fahrzeuge. Auch mehrere Autoteile lagen im Kreuzungsbereich herum.