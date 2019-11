Flucht vor Polizei endet in tödlichem Flammeninferno

"Das Auto ist abgehoben und in das Obergeschoss des Hauses geflogen", so ein Augenzeuge. Eine Familie konnte sich gerade noch vor den Flammen retten.

Ein Mensch ist tot, eine völlig unbeteiligte Familie hat alles verloren – das ist die schreckliche Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Nacht auf Sonntag in der Schweizer Gemeinde Galgenen knapp 30 Kilometer südöstlich von Zürich.Ihren Ausgang nahm die Tragödie kurz nach 4.30 Uhr morgens. Einer Polizeipatrouille der Kantonspolizei fiel im nahen Ort Lachen ein verdächtiger Pkw auf. Als sie diesen zur Kontrolle anhalten wollen, trat der Lenker das Gaspedal durch und heizte mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Galgenen davon. Der Lenker konnte dadurch sogar die verfolgenden Beamten abhängen.Doch die wilde Flucht bezahlte er kurz darauf mit seinem Leben. Das Fahrzeug – war kurz davor mit 169 km/h geblitzt worden – kollidierte mit der Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs und wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Luft katapultiert. Rund 50 Meter weiter knallte es gegen die Fassade im Obergeschoss eines nahen Wohnhauses.Darin wohnte laut einem Bericht des Nachrichtenportals "20 Minuten" eine vierköpfige Familie: "Der Vater stand zwei Minuten vor dem Unfall noch in der Küche und trank ein Glas Wasser. Er hat den Raum gerade verlassen, als das Auto hinein krachte. Das war reines Glück", erzählt ein Anwohner. Ein weiterer Anwohner berichtet von einem lauten Knall. Sofort hätten Unfallfahrzeug und Wohnhaus Feuer gefangen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Auch ein davor abgestellter Imbisswagen wurde zerstört.Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Häuser verhindern. Während sich die Familie gerade noch retten konnte, kam für den verunfallten Raser jede Hilfe zu spät.