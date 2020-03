Pkw gegen Telefonverteiler: Teilausfall in Ebreichsdorf

Ein Pkw kam auf der Wiener Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonverteiler – teilweise ist die Telefon- und Internetverbindung ausgefallen.

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Wiener Straße in Ebreichsdorf (Baden) zu einem Verkehrsunfall. Eine Pensionistin war kurz nach einem Fahrbahnteiler rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Telefonverteiler.Dieser wurde dabei schwer beschädigt und zahlreiche Leitungen abgetrennt. Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste den Unfallwagen bergen und die Unfallstelle absichern. Die Lenkerin hatte großes Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt.Durch den Schaden am Telefonverteiler sind Teile der Wiener Straße und angrenzende Bereiche ohne Telefon- und Internetverbindung. Ob der Schaden vom zuständigen Telefonanbieter noch heute behoben werden kann, ist unklar.