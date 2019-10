Pkw ging im Schlosspark Laxenburg in Flammen auf

Bei einer Kontrollfahrt durch den Park, nahm ein Mitarbeiter plötzlich Benzingeruch im Wagen wahr. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand.

Spektakuläre Szenen im ebenso idyllischen wie berühmten Schlosspark in Laxenburg (Bezirk Mödling), in dem Kaiser Franz Josef und seine "Sisi" anno dazumals ihre Flitterwochen verbrachten: Ein Mitarbeiter der Betriebsgesellschaft, die sowohl Schloss, als auch Park für die Allgemeinheit in Schuss hält, machte gegen 19.30 Uhr eine Kontrollfahrt durch das großräumige Areal.Plötzlich nahm der Mann Benzingeruch im Wagen wahr, wenige Sekunden später brannte es bereits. Der Mitarbeiter konnte den Pkw schließlich unweit der Franzensburg in einer Wiese abstellen und sich retten, erlitt beim Verlassen des Autos aber leichte Verbrennungen.Die Feuerwehr Laxenburg war kurz darauf zur Stelle, ein Atemschutz-Trupp löschte die Flammen rasch ab.Der verletzte Mitarbeiter wurde von einem Mitglied der Florianis erstversorgt, die anderen Kameraden kontrollierten das Auto indes mit einer Wärmebildkamera, um auch sämtliche Glutnester ablöschen zu können.